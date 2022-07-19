وذكر المكتب - فى تقرير، أوردته قناة "اليمن الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان المزود الوحيد لأدوية الصحة الإنجابية، أقدم هو أيضاً على خفض خدماته التي كانت تقدم لمليون و600 ألف امرأة، مضيفا أنه من بين 41 برنامجًا رئيسيًا للأمم المتحدة، جرى تقليص أو إغلاق 26 برنامجاً.

ونبه إلى أنه ما لم يتم تلقي التمويل الكافي فسيتم تخفيض 15 برنامجاً أو إغلاقها خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى أنه منذ 30 يونيو الماضي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية، 26% فقط من مبلغ 4.27 مليار دولار أمريكى المطلوب لتقديم المساعدة المنقذة للحياة وخدمات الحماية لـ17.9 مليون شخص.

وكان برنامج الغذاء قبل نهاية الشهر الماضي أعلن تقليص دعمه في اليمن في أعقاب فجوات التمويل الحرجة والتضخم العالمي والآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا، وقال إن القرار جاء في الوقت الذي يواجه فيه 19 مليونًا من الأشخاص انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع وجود أكثر من 160 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الغذائية الكارثية.