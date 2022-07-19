الآلاف بأسيوط يشيعون جثامين ضحايا حادث المنيا.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

شيع الآلاف من أهالي محافظة أسيوط جثامين ضحايا حادث المنيا الذي وقع اثر تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالقرب من قرية البرشا في مركز ملوى، ونتج عن ذلك مصرع 22 شخص بعد وصول جثامين شهداء هذا الحادث بعد عصر اليوم الي مراكزهم وقراهم.

فمن مسجد الأوقاف بمدينة ابنوب شيع الاهالي جثامين اشرف عبد الكريم احمد فراج وشهرته" كوارشي" ونجل شقيقته الشاب محمد علي كما شهد مسجد الهلالي بمدينة أسيوط صلاة الجنازة علي الدكتور مصطفي حمدي غزالي مدرس مساعد بجامعة أسيوط ، وزوجته فاطمه حسن احمد حسين ونجلهما الطفل مالك

وأسفر الحادث الذي وقع صباح اليوم عن مصرع كلا من محمود حمدي محمود 27 سنة طبيب بيطري ، من محافظة أسيوط ، وعمر أحمد محمود شلبي 37 سنة من محافظة سوهاج ، وأحمد بهاء عبد العزيز 35 سنة موظف من محافظة أسيوط ، وليلى محمد مرعي من محافظة القاهرة 65 سنة و18 جثة آخرين مجهولة الإسم والهوية

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من محمد فرج فهمى 24 سنة سوهاج ، منى عبده على 55 سنة اسيوط ، وعمر مصطفى محمود 20 سنة طالب أسيوط ، أحمد مختار محمد مندوب مبيعات 35 سنة أسيوط ، وسارة نصحى عبد العليم 33 سنة وعامر يوسف سعد 65 سنة اسيوط ، وريمون ميلاد جاد 31 سنة اسيوط ، وأمير عامر يوسف 35 سنة اسيوط ، ومروه مصطفي أحمد 22 سنة اسيوط ، وعبد الله أحمد جودة 11 سنة طالب ، وقطب حسين مصطفي 50 سنى مقاول الجيزة ، كريستين فهمى حبيب 25 سنة أسيوط ، محمد جمال توفيق 26 سنة ، ومينا أيمن صبحى 23 سنة طالب ، ومحمد على اسماعيل 27 سنة سوهاج ، وجمال عبد النبي عجمى 55 سنة ، وامين محمد ماهر 19 سنة طالب واحمد بلال شحاته 15 سنة طالب وكيرلس وجيه صبحى طبيب 29 سنة ،وجون اسحاق سليمان 32 سنة ورحاب زايد طلبة 42 سنة ، ويوسف محمد عبد الخالق 21 سنة ، وعمر محمود عبد اللطيف 21 سنة ، ومحمد هشام محمد 19 سنة ، وعاصم اسامه محمد 20 سنة ومحمد أحمد دياب 20 سنة ،وحازم عبد الرحيم عبد التواب 29 سنة ، وحربي سعد تاودروس 71 سنة وعبد الله صلاح تونى 21 سنة ، ومصطفي أحمد عبد العال 64 سنة ويوسف قطب حسين 18 سنة ،وعماد ثروت فتحى 47 سنة واصابة طفلة مجهولة الإسم والهوية .

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل عام يقل نحو 45 راكبا، بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من قرية البرشا بشرق النيل.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بالمنيا بـ10 سيارات لنقل المصابين وتابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حادث تصادم أتوبيس نقل جماعى من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوى الشرقى بمركز ملوى، حيث انتقل المحافظ علي الفور في الساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل أولا بأول والتعرف على الأسباب الاولية للحادث والوقوف علي اعمال نقل المصابين حيث انتقلت علي الفور سيارات الاسعاف لموقع الحادث

رافق المحافظ عدد من قيادات مديرية الامن واللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوى ودكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الأسعاف.

وتشير البيانات الأولية للحادث إلى أن السيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير الإطار فاصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه إلى محافظة القاهرة.