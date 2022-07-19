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ارتفاع صادرات البرازيل من الذرة بنسبة 221% بسبب حرب أوكرانيا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:18 ص
ارتفاع صادرات البرازيل من الذرة بنسبة 221% بسبب حرب أوكرانيا ذرة - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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تعتبر البرازيل من أكثر الدول التى استفادت كثيرا من حرب أوكرانيا، حيث واصلت صادرات البرازيل من الذرة عبر الموانئ الجنوبية فى ولاية بارانا، مع ارتفاع بنسبة 221% فى النصف الأول من العام، وسط غياب أوكرانيا عن السوق.
 
وفقًا لبيان صادر عن هيئة ميناء باراناجوا ، أصبحت الزيادة في حجم تصدير الذرة ممكنة مع زيادة الطلب في وقت كان لا يزال لدى البرازيل الكثير من محصول الذرة الصيفى لتقدمه.
 
وقالت هيئة الميناء: "مع الصراع ، فإن أوكرانيا ، التي تصدر الذرة في هذا الوقت من العام ، غير قادرة على الشحن"، ولذلك يتعين على الدول البحث عن الذرة من أصول أخرى ، بما في ذلك البرازيل."
 
وتشير البيانات إلى أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في طريقها لتصدير حوالي 37.5 مليون طن من الذرة هذا العام ، بزيادة 80٪ عن عام 2021 ، حيث يبدأ موسم تصدير الحبوب المزدحم حقًا في النصف الثاني من العام.
 
في هذا الوقت ، ينتهي المزارعون البرازيليون من حصاد الذرة الشتوية ، والتي تمثل حوالي 75 ٪ من الإنتاج الوطني في عام معين.
 
وتصبح الذرة الشتوية الوفيرة في البرازيل مصدرًا رئيسيًا في النصف الثاني ، حيث تنافس كبار الموردين في الأسواق العالمية ، مثل الولايات المتحدة.
 
وقالت هيئة ميناء باراناجوا إنه من يناير إلى يونيو ، تم تصدير 1.9 مليون طن من الذرة عبر موانئ ولاية بارانا ، مقارنة بـ 591538 طنًا العام الماضي.
وقالت الهيئة إنه بعد عامين من عدم تصدير الذرة في يونيو ، وصلت شحنات الذرة الشهر الماضي إلى 354424 طنًا.
 

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