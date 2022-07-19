ارتفاع صادرات البرازيل من الذرة بنسبة 221% بسبب حرب أوكرانيا

كتبت فاطمة شوقى

تعتبر البرازيل من أكثر الدول التى استفادت كثيرا من حرب أوكرانيا، حيث واصلت صادرات البرازيل من الذرة عبر الموانئ الجنوبية فى ولاية بارانا، مع ارتفاع بنسبة 221% فى النصف الأول من العام، وسط غياب أوكرانيا عن السوق.

وفقًا لبيان صادر عن هيئة ميناء باراناجوا ، أصبحت الزيادة في حجم تصدير الذرة ممكنة مع زيادة الطلب في وقت كان لا يزال لدى البرازيل الكثير من محصول الذرة الصيفى لتقدمه.

وقالت هيئة الميناء: "مع الصراع ، فإن أوكرانيا ، التي تصدر الذرة في هذا الوقت من العام ، غير قادرة على الشحن"، ولذلك يتعين على الدول البحث عن الذرة من أصول أخرى ، بما في ذلك البرازيل."

وتشير البيانات إلى أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في طريقها لتصدير حوالي 37.5 مليون طن من الذرة هذا العام ، بزيادة 80٪ عن عام 2021 ، حيث يبدأ موسم تصدير الحبوب المزدحم حقًا في النصف الثاني من العام.

في هذا الوقت ، ينتهي المزارعون البرازيليون من حصاد الذرة الشتوية ، والتي تمثل حوالي 75 ٪ من الإنتاج الوطني في عام معين.

وتصبح الذرة الشتوية الوفيرة في البرازيل مصدرًا رئيسيًا في النصف الثاني ، حيث تنافس كبار الموردين في الأسواق العالمية ، مثل الولايات المتحدة.

وقالت هيئة ميناء باراناجوا إنه من يناير إلى يونيو ، تم تصدير 1.9 مليون طن من الذرة عبر موانئ ولاية بارانا ، مقارنة بـ 591538 طنًا العام الماضي.

وقالت الهيئة إنه بعد عامين من عدم تصدير الذرة في يونيو ، وصلت شحنات الذرة الشهر الماضي إلى 354424 طنًا.