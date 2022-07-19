إعلام روسى: تقدم كبير فى المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

كتب أحمد عرفة

أكد إعلام روسي، أن هناك تقدم كبير في المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكين التزام الولايات المتحدة الشامل والدائم بدعم انتصار أوكرانيا فيما وصفه "بحرب روسيا غير العادلة وغير المبررة".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا في العاصمة واشنطن .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم، إن بلينكين وزيلينسكا تحدثا بشأن التكاليف البشرية الهائلة والمتنامية للعملية الروسية، وأدان بلينكن بشدة ما وصفه "بالهجمات الروسية الوحشية التي تواصل إصابة وقتل المدنيين الأبرياء وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى - بما في ذلك غارة 14 يوليو على فينيتسا والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال.