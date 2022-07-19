إصابة 3 في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالغربية

الغربية عادل ضرة

شهد طريق طنطا بسيون بمحافظة الغربية، تصادم دراجتين ناريتين أمام قرية قرانشو مركز بسيون، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص باصابات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفي طوارئ جامعة طنطا.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز بسيون، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق طنطا بسيون أمام قرية قرانشو.

انتقلت سيارتي إسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل 3 مصابين باصابات متفرقة للمستشفى، ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.