إصابة سيدة بعدة طعنات بالبطن والصدر فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيبت سيدة في بداية العقد الرابع من عمرها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعدة طعنات بالبطن والصدر إثر اعتداء من آخرين.

وقد استقبل مستشفى الزهور المصابة "ر. خ. م. ع" - 31 سنة، وتعمل ممرضة بمستشفى الزهور، بادعاء اعتداء من آخرين، ومصابة بجرح نافذ بالبطن والصدر والحالة العامة مستقرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، رجال المباحث إلى التحرى عن الواقعة وضبط المتهمين فيها.