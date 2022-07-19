اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 06:24 م
أكرم القصاص
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"إدارة الطوارئ" الصينية تدعو لبذل جهود شاملة للإنقاذ عقب انفجار غازي في تيانجين

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 05:37 م
"إدارة الطوارئ" الصينية تدعو لبذل جهود شاملة للإنقاذ عقب انفجار غازي في تيانجين الشرطة الصينية- أرشيفية
أ ش أ

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دعت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، اليوم الثلاثاء إلى بذل جهود شاملة للقيام بعمليات الإنقاذ والإغاثة عقب انفجار غازي في مبنى سكني ببلدية تيانجين شمالي الصين.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ - أن الانفجار، الذي وقع نحو الساعة 7:15 صباح اليوم في ناحية بيتشن، تسبب في وقوع أضرار بالمبنى المكون من 6 طوابق، كما تسبب في محاصرة بعض السكان.

وأشارت إلى أنه حتى الساعة 4 عصرا تم العثور على 11 مصابا، بينما لا يزال هناك 3 مفقودين، مضيفة أن الإصابات ليست خطيرة، داعية إلى إخلاء فوري للمواطنين في المناطق المجاورة وتحديد سبب الانفجار في أقرب وقت.

وأكدت الوزارة ضرورة بذل الجهود لفحص وتحديد مخاطر تسرب الغاز بشكل شامل لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

 


انفجار غازي في تيانجين

انفجار

انفجار في تيانجين

الصين



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