وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن: "إجمالي خسائر العدو فى الفترة من 24 فبراير إلى 19 يوليو بلغ حوالي 38 ألفاً و500 جندي بزيادة 50 فردا عن يوم أمس".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1691 دبابة و3892 مركبة مدرعة و851 من النظم المدفعية و248 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و188 مروحية و 2767 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 70 وحدة من المعدات الخاصة".

وكان مكتب المدعي العام الأوكراني قد أعلن أمس أن ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا، بلغ 1019 بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وفي سياق متصل، أعلنت أوكرانيا، ارتفاع حصيلة قتلى الضربة الصاروخية الروسية على فينيتسا إلى 25 شخصا ، بعد وفاة طبيبة أعصاب في المستشفى حيث أصيبت في الهجوم الصاروخي الروسي على وسط المدينة فينيتسا في 14 يوليو الجاري.

ونشر سيرهي بورزوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في فينيتسا، على فيسبوك قائلا: "ماتت طبيبة الأعصاب ناتاليا فالشتينسكا في المستشفى اليوم، عندما سقط صاروخ، كانت تستقبل المرضى في عيادة نيوروميد، فقد ثلاثة أطفال والدتهم، وبذلك ارتفع عدد قتلى الضربة الصاروخية الروسية على فينيتسا إلى 25 قتيلا."

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.