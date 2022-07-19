أسماء المتوفى والمصابين بحادث انقلاب سيارة على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

ينشر اليوم السابع، أسماء المصابين والمتوفى فى حادث انقلاب سيارة جامبو على طريق وصلة أبوسلطان بدائرة مركز فايد فى محافظة الإسماعيلية .

ولقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين لمستشفى فايد التخصصي ومستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا، كما تم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى فايد التخصصي.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة جامبو بوصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع أحمد فتحى أبوالعلا 42 عاما مقيم السنبلاوين دقهلية، وإصابة السيد رمضان عبدالفتاح 35 عاما بجرح قطعى بفروة الراس، ومحمد السيد على 37 عاما بجرح قطعى بفروة الرأس وسحجات وكدمات، ومحمد لطفى طلبة 46 عاما بجرح قطعى بفروة الراس وكدمات وسحجات، وجميعهم مقيمين السنبلاوين محافظة الدقهلية، وتم نقلهم إلى مستشفى فايد التخصصى.

كما أصيب لطفى طلبة عيد 67 عاما باشتباه كسر بالزراع الأيمن وكدمة بالظهر، ومجهول الاسم والعنوان مصاب اشتباه نزيف داخلى بالمخ والبطن واشتباه مابعد الارتجاج، ومفرح عبدالقادر هنداوي 56 عاما باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، ورمضان عادل رمضان 22 عاما بكدمات وسحجات، وجميعهم مقيمين السنبلاوين محافظة الدقهلية، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.



جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

