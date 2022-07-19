اليوم السابع
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أسماء الضحايا والمصابين فى حادث تصادم أتوبيس ومقطورة بالمنيا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:23 ص
أسماء الضحايا والمصابين فى حادث تصادم أتوبيس ومقطورة بالمنيا سيارة النقل عقب اصطدام أتوبيس المنيا بها
أسيوط – هيثم البدرى

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شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالقرب من قرية البرشا في مركز ملوى بمحافظة المنيا، ونتج عن ذلك مصرع 22 شخصا وإصابة 33 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع محمود حمدي محمود 27 سنة طبيب بيطري من محافظة أسيوط، وعمر أحمد محمود شلبي 37 سنة من محافظة سوهاج، وأحمد بهاء عبد العزيز 35 سنة موظف من محافظة أسيوط، وليليى محمد مرعي من محافظة القاهرة 65 سنة و18 جثة آخرين مجهولة الاسم والهوية حتى كتابة هذه السطور.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد فرج فهمى 24 سنة سوهاج، منى عبده على 55 سنة أسيوط، وعمر مصطفى محمود 20 سنة طالب أسيوط، أحمد مختار محمد مندوب مبيعات 35 سنة أسيوط، وسارة نصحى عبد العليم 33 سنة وعامر يوسف سعد 65 سنة أسيوط ، وريمون ميلاد جاد 31 سنة اسيوط، وأمير عامر يوسف 35 سنة أسيوط، ومروة مصطفي أحمد 22 سنة أسيوط، وعبد الله أحمد جودة 11 سنة طالب، وقطب حسين مصطفي 50 سنى مقاول الجيزة، كريستين فهمى حبيب 25 سنة أسيوط، محمد جمال توفيق 26 سنة، ومينا أيمن صبحى 23 سنة طالب ، ومحمد على إسماعيل 27 سنة سوهاج، وجمال عبد النبي عجمى 55 سنة، وأمين محمد ماهر 19 سنة طالب وأحمد بلال شحاتة 15 سنة طالب وكيرلس وجيه صبحى طبيب 29 سنة، وجون إسحاق سليمان 32 سنة ورحاب زايد طلبة 42 سنة، ويوسف محمد عبد الخالق 21 سنة، وعمر محمود عبد اللطيف 21 سنة، ومحمد هشام محمد 19 سنة ، وعاصم أسامة محمد 20 سنة ومحمد أحمد دياب 20 سنة، وحازم عبد الرحيم عبد التواب 29 سنة، وحربي سعد تاودروس 71 سنة وعبد الله صلاح تونى 21 سنة، ومصطفي أحمد عبد العال 64 سنة ويوسف قطب حسين 18 سنة، وعماد ثروت فتحى 47 سنة، وإصابة طفلة مجهولة الاسم والهوية.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل عام يقل نحو 45 راكبا، بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من قرية البرشا بشرق النيل.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بالمنيا بـ10 سيارات لنقل المصابين وتابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حادث تصادم أتوبيس نقل جماعى من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوى الشرقى بمركز ملوى، حيث انتقل المحافظ علي الفور في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل أولا بأول والتعرف على الأسباب الاولية للحادث والوقوف علي اعمال نقل المصابين حيث انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث

رافق المحافظ عدد من قيادات مديرية الأمن واللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوى ودكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الأسعاف.

وتشير البيانات الأولية للحادث إلى أن السيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير الإطار فاصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه إلى محافظة القاهرة.

 


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