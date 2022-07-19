أسعار الغذاء تسجل أعلى ارتفاع فى بريطانيا منذ 2008

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة ديلي ميل، إن أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا تزداد صعوبة، وسط ارتفاع أسعار البقالة بسبب التضخم الهائل الذي أثر على أسعار الغذاء في المملكة المتحدة.

وشهدت منتجات الألبان والزبدة واطعمة الكلاب زيادة وصلت الى 20% خلال 3 أشهر حتى 10 يوليو مقارنه بالفترة نفسها العام الماضي، بينما زادت أسعار البقالة الى ما يقرب من 10% خلال الشهر الماضي فقط.

وأدت مشكلات سلسلة التوريد وضغوط العمالة إلى زيادة تكاليف إنتاج الغذاء ، والتي يتم الآن إعادتها إلى المتسوقين.

قال فريزر ماكيفيت، رئيس قسم التجزئة والمستهلكين في Kantar احد اكبر سلاسل السوبر الماركت في بريطانيا، إنه يتوقع تجاوز الرقم القياسي العام لتضخم البقالة "يأتي في أغسطس"، وأضاف: "تواصل أسعار البقالة الارتفاع لتقترب من مستويات قياسية وقفزت بنسبة 1.6 نقطة مئوية أخرى منذ الشهر الماضي"

وتابع: "هذا هو ثاني أعلى مستوى لتضخم البقالة الذي رأيناه منذ أن بدأنا تتبع الأسعار بهذه الطريقة في عام 2008 ومن المحتمل أن نتجاوز الارتفاع السابق في أغسطس"

ومع ارتفاع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية، وجد تحليل منفصل أجرته الصحيفة كيف أن متوسط ​​سلة التسوق المكونة من 20 عنصرًا يكلف أكثر مما كان عليه قبل 12 شهر مع وتركز الزيادات اكثر في منتجات الالبان.

ووفقا للتقرير، زارت 1.4 مليون أسرة إضافية واحدة على الأقل من مراكز التخفيضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالعام الماضي حيث سعى المتسوقون إلى طرق لخفض فواتير الطعام وسط ارتفاع الأسعار.