"وكيل تعليم دمياط" يؤكد على تحديث بيانات الطلاب قبل بدء التحويل الإلكترونى

عقد اليوم الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات التعليمية ومسئولي شئون الطلبة بالادارات التعليمية بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام، ويحيي توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وهشام الحديدي مدير إدارة الإحصاء وايهاب المالكي مدير إدارة شؤون الطلاب.

تناول الاجتماع مناقشة آليات تحويل الطلاب بين المدارس وفق القرار الوزاري 40لسنة 2016 الخاص بالتحويلات والتعليمات الواردة الخاصة بالتحويل إلكترونيا.

وأكد وكيل الوزارة، أن التحويلات مستمرة حتي منتصف أغسطس 2022 ويتقدم ولي الأمر إلى المدرسة بنفسه لتحويل نجله في حالة عدم ولايه ولي الأمر للطالب لابد من إحضار طلب حق الولاية التعليمية سواء" الأم - العمة- العم - الجد".

ويقوم مدخل البيانات بالمدرسة بعد تحويل مدير المدرسة له طلب النقل بتسجيل كافة البيانات اليكترونيا وطباعة الطلب وتسليمه إلى ولي الأمر بعد إكمال التوقيعات.

ثم يتوجه ولي الأمر بعد ذلك إلى المدرسة المحول إليها لاستكمال التحويل للبت في الطلب حسب رأي مدير المدرسة واللجان المشكله أما بالرفض أو القبول.

ثم طباعه الرد وإدراجه بالأوراق سواء رفض أو القبول.

وأوضح وكيل الوزارة أن وزارة التربية والتعليم، شددت بضرورة الالتزام بعدم قبول أى طلبات تحويل ورقية إبتداء من هذا العام وغلق باب تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا في منتصف أغسطس المقبل.