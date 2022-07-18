وقف إمام وإحالته للتحقيق لسماحه بجمع أموال داخل المسجد

كتب على عبد الرحمن

قررت وزارة الأوقاف، وقف "س.م"، إمام وخطيب بأوقاف مسجد ال (100م) بحي الشباب – مدينة العبور عن العمل مع إحالته إلى التحقيق بلجنة القيم والشئون القانونية بديوان عام الوزارة، لسماحه بجمع أموال بالمسجد فى وجوده بالمخالفة للقانون وتعليمات الوزارة .

وفى سياق متصل وبناء على مذكرة مدير عام المراكز الثقافية المرفوعة إلى رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف قرر الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني اليوم الاثنين إحالة كل من :"ي.ا"، و"ا.ف"، المسئولين عن فتح مكتبة مسجد النور بالعباسية إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة ، وذلك لمخالفاتهم تعليمات الوزارة .