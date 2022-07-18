وفاة 1027 شخصا فى أوروبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والحرائق

فاطمة شوقى

تستمر موجة الحر الشديدة فى أوروبا، مع ارتفاع قياسى فى درجات الحرارة تصل إلى 47 درجة فى بعض الدول، والتى تسببت فى انتشار الحرائق فى جميع أنحاء القارة، كما أدت إلى وفاة أكثر من 1000 شخص.

وتتعرض أوروبا منذ أسبوع لموجة من الحر الشديد، فيما تحاول السلطات السيطرة على الحرائق في عدة دول، والتي تستمر في الانتشار مع حرق آلاف الهكتارات في طريقها.

بالإضافة إلى ذلك ، توفي ما لا يقل عن 1027 شخصًا لأسباب عزاها الخبراء إلى ارتفاع درجات الحرارة المرتبطة بتغير المناخ، وفى المقدمة تأتى البرتغال وإسبانيا، حيث يوجد العدد الأكبر من الوفيات.

وسجلت البرتغال وإسبانيا فقط الخميس الماضى حوالي 440 حالة وفاة ، وحتى السبت الماضى ، وفقًا للأرقام الصادرة عن معهد كارلوس الثالث الصحي ، الذي يسجل الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة يوميًا ، كان هناك 360 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في إسبانيا، ونُسبت 237 حالة وفاة إلى ارتفاع درجات الحرارة من 10 إلى 14 يوليو ، مقارنة بـ 25 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في الأيام الخمسة السابقة.

وهناك فى إسبانيا ما يقرب من 20 حريقًا من حرائق الغابات لا يزال نشطًا وخرج عن السيطرة في أجزاء مختلفة من البلاد ، من الجنوب إلى الشمال.

وأجبرت النيران على إخلاء ما يزيد قليلاً عن 3000 شخص ، ثم تمكن 2000 شخص من العودة إلى منازلهم، وقالت وزيرة الزراعة الأندلسية كارمن كريسبو " رجال الاطفاء لم تتوقف عن العمل لمكافحة الحرائق طوال الليل".

كما واصلت فرنسا محاولات السيطرة على الحرائق المدمرة ، التي نجمت عن موجة الحر التي قد تحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في الأيام المقبلة.

وشهدت فرنسا اليوم الاثنين المزيد من طائرات رش المياه ومئات من رجال الإطفاء لمكافحة الحرائق التي أججتها الرياح القوية والحارة ، في خضم موجة حر حارقة في معظم أنحاء أوروبا.

وأعلنت السلطات في جنوب غرب فرنسا عن خطط لإخلاء المزيد من البلدات وتشريد 3500 شخص معرضين لخطر الوقوع في مسار النيران.

وقالت وزارة الداخلية ، إن ثلاث طائرات أخرى يمكن أن تسقط المياه أضيفت إلى الطائرات الست التي كانت تعمل بالفعل على الحريق وغيوم الدخان الكثيفة.

بالنسبة للخبراء ، تزيد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من حيث الكثافة والمدة والتكرار ، مما يؤثر بشكل مباشر على موجة الحرارة التي تضرب تلك القارة.

وفي البرتغال ، البلد المجاور ، تم اعتبار حريق كبير واحد فقط ، بالقرب من بلدية تشافيز ، في أقصى شمال البلاد، ووفقًا للحماية المدنية ، فإنه "يتم التحكم فيه عمليًا" في 90٪ من محيطه.

ومع ذلك ، فقد شكلت الأراضي البرتغالية بأكملها تقريبًا خطرًا "أقصى" أو "مرتفع جدًا" أو "مرتفع" لوقوع حرائق يوم الأحد ، وخاصة المناطق الداخلية في الوسط والشمال.

وخلفت حرائق الأسبوع الماضي قتيلين ونحو 60 جريحًا ، بحسب آخر موازنة للسلطات. ودمرت النيران ما بين 12 ألف و 15 ألف هكتار بحسب الحسابات.

وأصدرت المملكة المتحدة أول حالة طوارئ وطنية للحرارة الشديدة. هذا التنبيه "الأحمر" يشير إلى "خطر على الحياة" ، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.

وفي اليونان ، وهي دولة أخرى أُعلنت فيها حرائق في الأيام الأخيرة ، قررت السلطات إخلاء سبع قرى وقائية في منطقة بمحافظة ريثيمنو في جزيرة كريت.