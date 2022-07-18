وفاة الأب بعد مصرع نجله بساعات في حادث تصادم بطريق "بورسعيد - دمياط"

بورسعيد - محمد عزام

لقي شخص في العقد السادس من عمره مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم على طريق "بورسعيد - دمياط"، وذلك بعد ساعات من وفاة نجله في نفس الحادث.

استقبل مستشفي الزهور - أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مسعد عبد الله سعد 57 سنه، مصابًا بكسر وتهتك والحالة العامة سيئة، وعمر مسعد عبد الله سعد - 32 سنه، جثة هامدة.

وخلال التعامل مع الحالة الصحية للأب مسعد عبد الله، توفى داخل المستشفى، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الزهور، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول أسباب الواقعة، ووضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.