وسائل إعلام روسية تعلن السيطرة على مدينة سيفيرسك فى إقليم دونباس الأوكرانى

كتب أحمد عرفة

أعلنت وسائل إعلام روسية عن السيطرة على مدينة سيفيرسك في إقليم دونباس الأوكراني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق ندد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالعقوبات الغربية المفروضة ضد بلاده، إنها تمثل تحديًا كبيرًا لروسيا، إلا أن بلاده لن تستسلم وستعمل على الخروج من هذا المأزق بشكل سريع باستخدام إمكاناتها.

وذكر بوتين- خلال رئاسته اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية اليوم في موسكو-أنه "مع إدراك الكم الهائل من الأزمات التي نواجهها بسبب العقوبات الاقتصادية، سنبحث عن حلول جديدة بشكل مكثف، باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة للدولة الروسية التي تم إنجازها بالفعل، ونعمل على تطويرها بواسطة الشركات المحلية في الوقت الراهن"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وأقر بوتين بأن الخروج من مآزق العقوبات، مهمة صعبة للغاية، والسلطات الروسية تدرك ذلك جيدا.. وقال:إننا لا نستطيع أن نتطور بشكل منفصل عن بقية العالم، لكن الأمر لن يكون بهذه الطريقة، فمن المستحيل بناء أسوار ضخمة في عالمنا المفتوح اليوم.