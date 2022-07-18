وزير الدفاع الروسى يوجه بالتركيز على تدمير المدفعية بعيدة المدى لجيش أوكرانيا

وكالات

أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو القوات العاملة في أوكرانيا بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني والتي تستخدم لقصف أراضي دونباس.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء ذلك خلال قيام شويجو بتفقد مجموعة قوات "فوستوك" الروسية، التي تنفذ مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث استمع لتقرير قائد المجموعة الفريق رستم مرادوف حول الوضع الحالي وما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ المهام القتالية في منطقة مسؤوليته، حسبما أفادت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين.

وذكر البيان أن شويجو أشار إلى تعزيز القدرات الهجومية لمجموعة "فوستوك"، وأصدر تعليمات لقائدها بإعطاء الأولوية للقضاء بأسلحة عالية الدقة على الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للعدو، والتي تستخدم لقصف المناطق السكنية في دونباس بشكل متعمد، وكذلك لحرق حقول القمح ومرافق تخزين الحبوب.

وفي وقت سابق، تفقد شويجو مجموعتي "الجنوب" و "الوسط" الروسيتين العاملتين في أوكرانيا، حيث وجه بتعزيز عمل العسكريين الروس لمنع القوات الأوكرانية من شن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على مدن دونباس.