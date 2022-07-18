اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 يوليه 2022 10:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الروسى يوجه بالتركيز على تدمير المدفعية بعيدة المدى لجيش أوكرانيا

الإثنين، 18 يوليه 2022 09:08 ص
وزير الدفاع الروسى يوجه بالتركيز على تدمير المدفعية بعيدة المدى لجيش أوكرانيا وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو القوات العاملة في أوكرانيا بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني والتي تستخدم لقصف أراضي دونباس.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء ذلك خلال قيام شويجو بتفقد مجموعة قوات "فوستوك" الروسية، التي تنفذ مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث استمع لتقرير قائد المجموعة الفريق رستم مرادوف حول الوضع الحالي وما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ المهام القتالية في منطقة مسؤوليته، حسبما أفادت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين.

 

وذكر البيان أن شويجو أشار إلى تعزيز القدرات الهجومية لمجموعة "فوستوك"، وأصدر تعليمات لقائدها بإعطاء الأولوية للقضاء بأسلحة عالية الدقة على الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للعدو، والتي تستخدم لقصف المناطق السكنية في دونباس بشكل متعمد، وكذلك لحرق حقول القمح ومرافق تخزين الحبوب.

 

وفي وقت سابق، تفقد شويجو مجموعتي "الجنوب" و "الوسط" الروسيتين العاملتين في أوكرانيا، حيث وجه بتعزيز عمل العسكريين الروس لمنع القوات الأوكرانية من شن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على مدن دونباس.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة