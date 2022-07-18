وزير البيئة الكونغولية: ننسق مع مصر لعقد مؤتمر عن المناخ قبل قمة شرم الشيخ

كتب محمد عبد العظيم

قالت إيف بازيبا ماسودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إن بلادها تنظم مؤتمرا عن المناخ مطلع شهر أكتوبر المقبل، بالتنسيق مع مصر، متابعة: "سوف نعقد أيضا مؤتمرا علميا عن تغير المناخ مطلع شهر سبتمبر".

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح حوار بترسبرج للمناخ برئاسة مصر وألمانيا: علينا اتخاذ إجراءات للتعامل مع التحديات التي تسببها تغير المناخ.. ونحتاج إلى حلول قائمة وفى بلادي يوجد غابات تقدم خدمات للبشرية ونملك معادن تساعدنا في تحقيق الأهداف المناخية والمساهمة في تقليل ارتفاع درجة حرارة العالم".

وتابعت: "أفريقيا ليست دولة واحدة ولكنها قارة بأكملها يمكن تقدم حلولا للمساهمة في مواجهة تغير المناخ.. والدول الإفريقية تواجه العديد من الأضرار والخسائر الناجمة عن تغير المناخ ولدينا الكثير من المناطق التي تواجه تسحر".