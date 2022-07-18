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وزيرة الخارجية البريطانية: مستعدة للقاء بوتين حال تم انتخابى رئيسة للوزراء

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:54 ص
وزيرة الخارجية البريطانية: مستعدة للقاء بوتين حال تم انتخابى رئيسة للوزراء ليز تراس
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، استعدادها للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين، إن تم انتخابها لرئاسة الحكومة البريطانية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ردا على سؤال ما إذا كانت ستلتقي ببوتين في قمة مجموعة العشرين إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء: أنا مستعدة للتحدث مباشرة إلى بوتين ودعوته لمفاوضات بمشاركة دول كبيرة مثل الهند وإندونيسيا. وبالتالي، سأذهب إلى هناك وأدعوه للحوار.

وفى وقت سابق قال رئيس بلدية مدينة "ميكولايف"، ألكسندر سينكيفيتش، إن صواريخ روسية ضربت منشأة صناعية في مدينة ميكولايف الاستراتيجية جنوبي أوكرانيا.

وقال سينكيفيتش- في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أن الصواريخ الروسية أصابت منشأة صناعية، وبنى تحتية، في المدينة، والتي تعد مركزا رئيسيا لبناء السفن في مصب نهر "بوك" الجنوبي، مؤكدا أنه لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.

وواجهت ميكولايف ضربات صاروخية روسية بشكل متكرر، في الأسابيع الأخيرة، في حين يسعى الروس إلى تقليل فاعلية الدفاعات الأوكرانية.


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