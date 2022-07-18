نقابة الأطباء: كثير من الأطباء استاؤوا من تصريحات ميدو

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأزمة زادت بين نقابة الأطباء وميدو، موضحة أن ميدو اتهم الأطباء بالتقصير وميدو قال إنها معركة جديدة فى حياته.

وقال الدكتور خالد أمين عضو لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، إن كثير من الأطباء استاؤوا من تصريحات ميدو.

وأضاف عضو لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء: "ميدو اتهم الأطباء إنهم معندهمش ضمير"، متابعا: "كل واحد عنده مشكلة يطلع يعمل فيديو زى ميدو، إحنا توجهنا للنيابة العامة لنأخذ حقنا".

وتابع عضو لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء أن جهات التحقيق تتخذ الإجراءات اللازمة عندما يحدث خطأ طبى، مشيرا إلى أن غالبية الأطباء وكبار وصغيرين كانوا موجودين فى المستشفيات.

وقال عضو لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء إن الناس بقت تخاف تتعامل من المشاهير عشان خايفين من التشهير.