اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: قوات أوكرانيا تنشر راجمات الصواريخ في المباني السكنية في دونيتسك

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:03 م
موسكو: قوات أوكرانيا تنشر راجمات الصواريخ في المباني السكنية في دونيتسك اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع الروسي نشر قوات أوكرانيا راجمات الصواريخ في المباني السكنية في دوبروبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتمنع السكان من المغادرة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع الروسي، إنه في دوبروبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية، في الطوابق السفلية والعليا من المباني السكنية بشارع سولنيتشني كفارتال، جهز جنود التشكيلات المسلحة الأوكرانية معاقل ومستودعات ذخيرة، كما نشروا راجمات الصواريخ والعربات المدرعة بين المباني السكنية.

وأوضح رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع الروسي أن السكان يمنعون من مغادرة شققهم، ويستخدمهم النازيون في الواقع دروعا بشرية، مشيرا إلى إضرام قوات كييف النار عمدا في حقول الحبوب بالمناطق المحررة، باستخدام المروحيات والمدفعية.

وقال رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع الروسي: في زابوروجيه ونيكولايف وخاركوف وخيرسون، قام جنود من القوات الأوكرانية، إلى جنب مقاتلين من الكتائب المتطرفة، بإشعال النيران عن عمد في حقول محاصيل الحبوب باستخدام المروحيات والمدفعية.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة