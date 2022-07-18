موسكو: قوات أوكرانيا تنشر راجمات الصواريخ في المباني السكنية في دونيتسك

كتب أحمد عرفة

أكد ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع الروسي نشر قوات أوكرانيا راجمات الصواريخ في المباني السكنية في دوبروبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتمنع السكان من المغادرة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع الروسي، إنه في دوبروبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية، في الطوابق السفلية والعليا من المباني السكنية بشارع سولنيتشني كفارتال، جهز جنود التشكيلات المسلحة الأوكرانية معاقل ومستودعات ذخيرة، كما نشروا راجمات الصواريخ والعربات المدرعة بين المباني السكنية.

وأوضح رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع الروسي أن السكان يمنعون من مغادرة شققهم، ويستخدمهم النازيون في الواقع دروعا بشرية، مشيرا إلى إضرام قوات كييف النار عمدا في حقول الحبوب بالمناطق المحررة، باستخدام المروحيات والمدفعية.

وقال رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع الروسي: في زابوروجيه ونيكولايف وخاركوف وخيرسون، قام جنود من القوات الأوكرانية، إلى جنب مقاتلين من الكتائب المتطرفة، بإشعال النيران عن عمد في حقول محاصيل الحبوب باستخدام المروحيات والمدفعية.