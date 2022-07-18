اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 12:29 م
أكرم القصاص
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ممثل اليابان أمام حوار بطرسبرج: سنواصل العمل مع كافة الدول لإنجاح قمة المناخ

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:19 م
ممثل اليابان أمام حوار بطرسبرج: سنواصل العمل مع كافة الدول لإنجاح قمة المناخ COP 27
أ.ش.أ

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طالب ممثل اليابان المجتمع الدولي بإظهار التزامه الدائم تجاه قضية تغير المناخ، مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل مع كافة الدولة من أجل مواجهة تغير المناخ وإنجاح قمة المناخ "COP 27" المزمع عقدها بنهاية العام بمدينة شرم الشيخ " .
 
وقال ممثل اليابان خلال الجلسة الافتتاحية لحوار بطرسبرج للمناخ بعنوان " الطريق إلى الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" ـ إنه من المهم أن نشجع النقاشات بين الدول لتحقيق الانجازات في التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والاضرار وفقا للاطار الزمني المتفق عليه في "COP 26".
 
وأضاف أن إجراءات تخفيف الانبعاثات يجب ان تنفذ في كل دول العالم بما في ذلك الدول الناشئة، موضحا أن اليابان قامت بتقديم مؤشراتها واستراتيجيتها طويلة المدى المتفقة مع اتفاق باريس. 
 
وشدد على ضرورة مشاركة كل الأطراف المعنية بما في ذلك المجتمع المدني للوصول إلى هدف صافي صفر وتقليل الانبعاثات .

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اليابان

قمة المناخ

بيترسبرج

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