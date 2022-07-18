اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 03:23 م
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مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب بمشاركة 65 دار نشر.. صور

الإثنين، 18 يوليه 2022 02:44 م
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب بمشاركة 65 دار نشر.. صور مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب
الإسكندرية جاكلين منير

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افتتحت مكتبة الإسكندرية اليوم معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب والذي يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب بمشاركة 65 دار نشر لمختلف المجالات و العلوم وكتب الأطفال.
 
والمعرض يقام هذا العام تحت شعار الوعي وبناء الإنسان، حيث ركز البرنامج والمحتوى الثقافي على وعي وبناء الإنسان، حيث يقدم المعرض هذا العام 75 حدثا ثقافيا، يشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضرا.
 
ويعتبر البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بمثابة مهرجان ثقافي لمثقفي الإسكندرية بشكل خاص ولمثقفي مصر والعالم العربي بشكل عام، حيث ينضم للأنشطة مثقفين في شتى المجالات الثقافية في مصر والعالم العربي.
 
 وتحرص المكتبة على أن تواجد مبدعي الإسكندرية في برنامج المعرض الثقافي، وتخصيص جزء رئيسي لهم، حيث أثبتوا تواجد رائع في الساحة الثقافية خلال الآونة الأخيرة من خلال الجوائز المصرية والدولية التي حصل عليها مبدعي الإسكندرية.
 
وحرصت المكتبة أن تتناول الأنشطة الثقافية مجالات متعددة مثل الطفل، المرأة، الشباب، التكنولوجيا، الفنون، والآداب، ويستضيف المعرض نجوم السوشيال ميديا من الشباب، ويخصص عدة لقاءات وندوات عن المرأة.
 
يقدم البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مكتبة الإسكندرية في دورته السابعة عشر، مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بفنون الكتابة (الرواية – القصة القصيرة – السيناريو- الدراما الإذاعية- القصة القصيرة جدا- ورشة النقد) هذا بجانب ورشة للترجمة وورشة الخط العربي.
 
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (1)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (1)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (2)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (2)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (3)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (3)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (4)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (4)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (5)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (5)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (6)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (6)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (7)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (7)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (8)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (8)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (9)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (9)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (10)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (10)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (11)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (11)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (12)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (12)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (13)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (13)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (14)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (14)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (15)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (15)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (16)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (16)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (17)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (17)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (18)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (18)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (19)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (19)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (20)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (20)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (21)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (21)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (22)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (22)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (23)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (23)

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (24)
مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها السنوى للكتاب (24)
 

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

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