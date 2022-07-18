مصرع عامل دليفرى إثر حادث تصادم سيارة بدراجة نارية فى قصر النيل

كتب: عبد الرحمن سيد

لقي عامل دليفري مصرعه في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية في منطقة قصر النيل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى بمنطقة قصر النيل، ووجود حالة وفاة، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية، مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية "عامل دليفري"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال مرور القاهرة برفع اثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره آخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.