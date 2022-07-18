مصرع شخص وإصابة 3 في حادث انقلاب تروسيكل على طريق سوهاج البحر الأحمر

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر، نتج عن الحادث إصابة حسينة . م . س 48 سنة باشتباه كسر بالذراع الأيسر. اشتباه كسر بالقدم اليمنى. جرح رضى بالجبهة، وإصابة جواهر . ر . ت 48 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وحمزة . ع 6 سنوات بإشتباه ما بعد الإرتجاج ووفاة محمد . م . ر 56 سنة.

نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى والمصابين إلى مستشفى الجامعى، والجثة إلى مستشفى أخميم المركزى تم رفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.