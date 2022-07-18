مصرع شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بين عائلتين على قطعة أرض بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، وقوع مشاجرة بين عائلتين لخلافات بينهما على قطعة أرض فى بحرى موقف المطاعنات بالمدينة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بكدمات وكسور، وتم نقل جثمان المتوفى والمصاب لمستشفى طيبة التخصصى، وإتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين لخلافات بينهما على قطعة أرض فى بحرى موقف المطاعنات بوسط المدينة، والتي بدأت بالتشاجر بالشوم والعصى وتطورت لتبادل إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع "سيد.أ.إ" مقيم بوسط المدينة، وإصابة "محمود.ر" بكدمات في رأسه وكسور بمناطق متفرقة بالجسد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بمدينة اسنا وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط عدد من طرفيها، ونقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى والمصاب للطوارئ لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء أمس الأحد، في السيطرة على حريق اندلع في مزرعة للنخيل وعمارة سكنية بمنطقة الكرنك، دون مصابين او خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر إخطاراً من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في كرم نخيل بمنطقة الكرنك وأن النيران انتقلت لعمارة سكنية ملاصقة للمزرعة.

وعلى الفور تم الدفع من رجال الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق كما تم الدفع بسيارتي إسعاف تحسبًا لحدوث إصابات أو وقوع ضحايا، كما انتقل اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية لموقع الحريق.