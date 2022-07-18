مصرع شخصين فى انقلاب سيارة فى المنيا

لقى شخصان مصرعهما، فى انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة الإبراهيمية، بحرى مركز مغاغة فى أقصى شمال محافظة المنيا حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكى رقم 4725 ن ص ل، داخل ترعة الإبراهيمية بحرى مدينة مغاغة بنحو 2 كيلو متر، مما أسفر عن مصرع شخصان.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين داخل الترعة، وتم انتشال جثتيهما ونقلهما إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام تحت تصرف النيابة العامة ورجحت التحريات الأولية التى أجرتها وحدة مباحث مركز شرطة مغاغة، وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب السيارة بعد انحرافها داخل الترعة بسبب السرعة الزائدة وتم انتشال السيارة المنكوبة بمعرفة رجال الدفاع المدني.

كلفت النيابة العامة مفتش الصحة بمناظرة الجثتين وتحديد سبب الوفاة ووقت حدوثها والتصريح بالدفن ما لم تكن هناك شبهة جنائية طبية فى الوفاة، كما كلفت النيابة إدارة المرور بمعاينة مكان الحادث لمعرفة أسبابه.

وشهدت المنيا اليوم حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز ملوى، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا تم نقلهم للمستشفى وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث.