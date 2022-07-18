مستشار وزير الصحة: 49 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

كتب رامى محيى الدين

قال المستشار أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات: إن الأعداد في الإصابات بكورونا ليست مثل الأعداد في الموجات السابقة، والمصابين لا يحتاجون لدخول المستشفيات لأن شدة الإصابة أقل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ندى رضا ببرنامج من مصر: حتى اليوم تم حصول 49 مليون شخص على الجرعة الأولى و35 مليونا حصوا على الجرعة الثانية وأكثر من 6 ملايين حصلوع الى الجرعة الثالثة "التنشيطية" ووصلنا إلى رقم جيد جدا في الحصول على اللقاحات وجميع اللقاحات متوفرة في مصر ولدينا منظومة لتحديد الأولوية للحصول على اللقاحات.

وتابع: بدأنا بالتوسع بعدما استطعنا تصنيع اللقاح على الأراضى المصرية وجعلت اللقاحات متوفرة دون الانتظار لاستيرادها من الدول الأجنبية وتم تقديم كل التسهيلات للمواطنين للحصول على اللقاحات وآخرها كانت حملة طرق الأبواب والتي تجوب القرى والشوارع بيت بيت لتطعيم الناس.

وأكد: أن المستهدف الحقيقى من اللقاحات الوصول أن كل مواطن مصري لم يحصل على التطعيم أنه يتطعم وليس المستهدف نسبة معينة والحمد لله احنا عدينا النسبة المستهدفة.