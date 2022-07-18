محافظ قنا يفاجئ مجمع مواقف الوقف للاطمئنان على تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

التقى محافظ قنا، بعدد من الركاب واطمئن منهم على مدى إلتزام السائقين بتحصيل التعريفة الجديدة المقررة، كما تأكد من وضع ملصقات توضح خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة علي الزجاج الأمامي للسيارات، مشدا أنه فى حالة عدم وضع ملصقات التعريفة الجديدة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق المخالف.

وتفقد محافظ قنا، محطة وقود بمركز الوقف للإطمئنان على توافر المواد البترولية بأنواعها المختلفة، وكذا مدى إلتزام صاحب المحطة بالأسعار الجديدة للسولار والبنزين، والإطمئنان على وصول الحصص كاملة، وعدم الإتجار بها في السوق السوداء، مشددًا علي إتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة ضد المخالفين.

وقال الداودى، إن الهدف من هذه الجولات هو التأكد من إلتزام السائقين بتطبيق التعريفة الرسمية الجديدة، والإطمئنان على ارصدة المواد البترولية بمحطات الوقود، والتأكيد علي أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف في صف المواطن ضد أي استغلال من قبل السائقين، مناشدا جموع المواطنين بالتحلى بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي سيارات السرفيس أوالتاكسي فيما يتعلق بالتلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود ، والإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية وذلك على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 - 0963337291 ).