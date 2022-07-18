محافظ قنا يجرى جولة بسوق مدينة الوقف لضبط أسعار السلع والخضراوات والفاكهة

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة ميدانية بسوق مدينة الوقف للاطمئنان على أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الأساسية وجودتها، وعدم المغالاة فى الأسعار من قِبل البائعين، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإبراهيم خلاوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.



التقى محافظ قنا بالبائعين وشدد على الالتزام بالأسعار الاسترشادية المحددة وعدم التلاعب والمغالاة فى الأسعار، كما التقى بعدد من المواطنين.



وقال محافظ قنا، أن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق وتوافر السلع لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بالمرور الميدانى يوميا على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر المخصصة لبيع الخضروات والفاكهة، والسلع الغذائية الأساسية للتأكد من توافر الكميات المناسبة، مؤكدا أنه توجد أرصدة كافية من السلع والمنتجات الأساسية.



ووجه المواطنون، الشكر لمحافظ قنا على جهود التنمية فى كل أنحاء المحافظة، وحرصه المستمر على الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



جانب من الجولة (5)



جانب من الجولة (6)



جانب من الجولة (7)









