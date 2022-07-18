محافظ سوهاج: انتهاء تطوير ورفع كفاءة 4 وحدات صحية بالمراغة ضمن حياة كريمة.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة 4 وحدات صحية بقرى مركز المراغة، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الوحدات الصحية التي تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بلغ 45 وحدة موزعة على قرى المراكز المستهدفة بالمبادرة.

ومن جانبه قال شريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة أن الوحدات التي تم الانتهاء منها هي " وحدة صحة الأسرة بقرى " نجع طايع، وبني هلال، وناحية عامر، ونجع أبو عوض "، مشيرا إلى تسليم تلك الوحدات لمديرية الصحة بسوهاج، تمهيدا لتشغيلها وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بتلك القرى وتوابعها.