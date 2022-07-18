اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 يوليه 2022 11:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: انتهاء تطوير ورفع كفاءة 4 وحدات صحية بالمراغة ضمن حياة كريمة.. صور

الإثنين، 18 يوليه 2022 10:01 م
محافظ سوهاج: انتهاء تطوير ورفع كفاءة 4 وحدات صحية بالمراغة ضمن حياة كريمة.. صور تطوير الوحدات الصحية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة 4 وحدات صحية بقرى مركز المراغة، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الوحدات الصحية التي تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بلغ 45 وحدة موزعة على قرى المراكز المستهدفة بالمبادرة.
 
ومن جانبه قال شريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة أن الوحدات التي تم الانتهاء منها هي " وحدة صحة الأسرة بقرى " نجع طايع، وبني هلال، وناحية عامر، ونجع أبو عوض "، مشيرا إلى تسليم تلك الوحدات لمديرية الصحة بسوهاج، تمهيدا لتشغيلها وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بتلك القرى وتوابعها.
 
الانتهاء من 4 وحدات صحية بالمراغة (6)
الانتهاء من 4 وحدات صحية بالمراغة 

الانتهاء من 4 وحدات صحية بالمراغة (7)
الانتهاء من 4 وحدات صحية بالمراغة

الانتهاء من 4 وحدات صحية بالمراغة (9)
الانتهاء من 4 وحدات صحية بالمراغة 

الانتهاء من 4 وحدات صحية بالمراغة (1)
الانتهاء من 4 وحدات صحية بالمراغة 

الانتهاء من 4 وحدات صحية بالمراغة (2)
الانتهاء من 4 وحدات صحية بالمراغة 

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

وحدات صحية

حياة كريمة

تطوير وحدات صحة

قرى حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة