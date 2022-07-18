محافظ المنوفية يشهد انطلاق مشروع "صكوك الأضاحي" لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

فريق المحافظات

شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إنطلاق مشروع " صكوك الأضاحي " لعام 2022 ، لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية ودورها المجتمعي لمساندة الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، جاء ذلك بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام، ووكلاء وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى بالمحافظة.



حيث تفقد محافظ المنوفية سيارة صكوك لحوم الأضاحى " الدفعة الأولى " أمام ديوان عام المحافظة والتى تحتوى على 2 طن من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر استحقاقاً من خلال إدارات الأوقاف والوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً لكشوف الإستحقاق المعدة من قبل التضامن الإجتماعى، مشيراً إلى أن مشروع صكوك الأضاحي يعد مشروعاً قومياً ووطنياً يساهم في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر تحقيقاً لدعم مبدأ التكافل الإجتماعى.



ومن جانبه قدم محافظ المنوفية الشكر لوزير الأوقاف ، مثمناً الدور الرائد الذي تقوم به وزارة الأوقاف واستمرارها في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحى، فضلاً عن دورها المجتمعي والتنويري والذى يعد منارة للفكر والوطنية وتربية النشء والتثقيف وترسيخ مبدأ الخدمة المجتمعية.





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