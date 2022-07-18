محافظ المنوفية يتابع الموقف الحالى لجائحة كورونا

فريق المحافظات

اجتمع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا، وذلك لمتابعة الموقف الحالى للفيروس ومدى جاهزية المستشفيات ومنظومة الأكسجين، بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام وأعضاء اللجنة.



حيث بدأ الاجتماع باستعراض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالى لفيروس كورونا والإجراءات التى تتخذها المديرية فى هذا الشأن، وأكد المحافظ على أن الوضع الحالى لجائحة كورونا مطمئن ومستقر بكافة أرجاء المحافظة، مشدداً على ضرورة الاستمرار فى العمل بالإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا ورفع درجة الاستعداد التام بكافة المستشفيات للتعامل الفورى مع أية طوارئ والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من نقل العدوى، وتنشيط فرق الترصد لاكتشاف الحالات المصابة والمشتبه إصابتها والتأكد من توافر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، فضلاً عن مراجعة منظومة الأكسجين بكافة المستشفيات ومتابعة حجم الاستهلاك.



ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتنشيط الحملات التوعوية لحث المواطنين على الإقبال للحصول على الجرعات التنشيطية للفيروس بمراكز تلقى اللقاح المتواجدة بكافة المستشفيات المركزية ومراكز الشباب ومكاتب الصحة والوحدات الصحية، فيما كلف وكيل وزارة الصحة بتكثيف حملات التطعيم أمام المساجد الكبرى والكنائس لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، والإعلان عن فعاليات الحملات وأماكن تلقى اللقاح عبر البوابات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى لحث المواطنين على الإقبال لتلقى اللقاح.



كما شدد محافظ المنوفية على تكثيف عمل اللجان التفتيشية المشتركة للمرور على كافة الجهات والمصالح الحكومية والمواصلات العامة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعى، وعدم تأدية الخدمة للمواطنين الغير حاصلين على اللقاح حفاظاً على الصحة العامة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات أمام اللجان لضمان تحقيق المستهدف.



فيما وجه المحافظ مديرية الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الجرعات أمام المواطنين، مع الاستمرار فى تنفيذ خطة تطعيم طلاب المدارس بنطاق المحافظة، وإعداد تقارير يومية عن طبيعة الموقف الحالى للفيروس، هذا ويناشد محافظ المنوفية مجدداً جموع أبناء وأهالى المحافظة بضرورة الإسراع والتوجه لمراكز اللقاح بنطاق المحافظة للتسجيل وتلقى اللقاح حرصاً على صحتهم وسلامتهم.