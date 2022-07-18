محافظ القليوبية يتابع إزالة أدوار مخالفة بأحد عقارات بنها وأعمال توسعة الدائرى

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة موسعة لتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها وتفقد أحد العقارات المخالفة بمنطقة الفيلات ببنها، كما تفقد أعمال إزالات المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق مدينتي الخانكة والخصوص، كما تابع معدلات الإنجاز لتطوير كوبري عرابي، واطمأن على مستوى النظافة العامة بمدينة شبرا الخيمة، حيث يأتي ذلك في إطار الجولات اليومية للمحافظ لدفع الأعمال وحل المشكلات ميدانياً والالتقاء بالمواطنين والتعرف علي مشكلاتهم للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.



واستهل المحافظ، الجولة بتفقد أحد العقارات المخالفة لقيود الارتفاع والترخيص بمنطقة الفيلات بمدينة بنها، والذي تم رصده من خلال منظومة المتغيرات المكانية ويقع على مساحة 300 مترم2 وصادر له قرار إزالة للطابق السادس والسابع، حيث وجه المحافظ بسرعة إزالة الطوابق المخالفة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة، كما تم مصادرة مواد البناء المستخدمة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص، مشيراً إلى أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، موجهاً بإزالة مخلفات الهدم من أمام العقار المخالف لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين .



وفى السياق ذاته تناشد محافظة القليوبية، المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات ويتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أي مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.



واستكمل "المحافظ"، جولته بمدينة الخصوص بتفقد محور الخصوص الذي تم إنشاؤه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 5 كم بدءً من محور مسطرد وحتى نفق الرشاح بالخصوص أسفل الطريق الدائري، بهدف تخفيف الضغط المروري على محور العصار، بالإضافة لمتابعة أعمال تطوير الباكيات الخاصة بالشباب على جانب طريق محور الخصوص الجديد التابعة لمجلس مدينة الخصوص لتتناسب مع أعمال التطوير وتماشياً مع المظهر الحضاري للمحور الجديد ووصلت نسبة التطوير فيها إلى 50%، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال والإنتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة.



كما تفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق مدينة الخصوص، وعدد من المباني المدرجة في خطة الإزالة بنطاق مدينة الخصوص 150 حالة، تم إزالة 51 حالة إزالة كلية، وجاري إزالة 8 حالات متبقية وإجمالي الحالات المتبقية 91 حالة، ثم تفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق مدينة الخانكة، وعدد المباني المتبقية 12 حالة جاري إزالة 6 مباني، ويتبقى 6 آخرين جاري العمل على إزالاتهم، موجهاً بدفع الأعمال للانتهاء في المدة الزمنية المحددة لتسليم الطريق للشركة المنفذة للمشروع.



واستكمل "الهجان"، الجولة بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي بعد انتهاء أعمال رصف الطبقة الأساسية، إذ تم الانتهاء من رفع جميع أعمدة الإنارة، وتم الانتهاء من فرد 600 متر كابلات للأعمدة، وتم توريد جميع كشافات الإنارة للأعمدة ، وجاري الإنتهاء من تركيب باقي (الهاندرل) فوق النيوجيرسي بالإضافة إلى البلاط الإنترلوك خلال الأيام القليلة القادمة.



ووجه "الهجان"، بالعمل على مدار الساعة للإنتهاء من جميع أعمال الكوبري خلال الأيام القليلة القادمة، لافتاً إلى أن هذا الكوبري يعد شرياناً رئيسياً لسكان المدينة، إذ ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولاً لطريق مصر إسكندرية الزراعي .



وخلال الجولة تم ضبط عربة كارو عليها مخلفات رتش مباني تقوم بإلقائها في إحدي شوارع حي غرب شبرا الخيمة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتابع المحافظ خلال جولته أعمال رفع القمامة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث شدد على ضرورة التواجد الميداني بالشوارع ومتابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام موجهاً بتوحيد الجهود للتعامل الفوري مع كافة تجمعات القمامة وضبط جميع المركبات التي تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في الشارع والتحفظ عليها، بعد الانتهاء من رفع تلك التراكمات، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام العمال بارتداء الزي الرسمي لهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مؤكداً على تكثيف عمل المعدات والنوبتجيات اليومية.



جاءت الجولة بحضور كلاً من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء ماهر كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء فرج عبد الله رئيس مدينة الخصوص، ومجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة.







جانب من المتابعة (1)



جانب من المتابعة (2)



جانب من المتابعة (3)



جانب من المتابعة (4)



جولة المحافظ (1)



جولة المحافظ (2)



جولة المحافظ (3)



جولة المحافظ (4)







