محافظة الإسكندرية: ملء الخزان الرئيسي للغاز بالمحمودية وأبو قير مساء الأربعاء المقبل

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن شركة تاون جاز سوف تقوم بملء الخزان الرئيسي لمحطتي تخفيض الضغط ، وإضافة رائحة الغاز المعروفة بمنطقتي المحمودية وأبو قير، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري، فى تمام الساعة 11 مساء، الأمر الذي يترتب عليه إنبعاث رائحة غاز يشعر بها المناطق المحيطة.
ويُطمئن محافظ الإسكندرية أهالي المناطق المجاورة الذين من الممكن أن يشعروا برائحة الغاز موضحا أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا كون الغاز الطبيعي بلا رائحه في الأصل.
محافظة الإسكندرية: ملء الخزان الرئيسي للغاز بالمحمودية وأبو قير مساء الأربعاء المقبلالإثنين، 18 يوليه 2022 04:39 م
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن شركة تاون جاز سوف تقوم بملء الخزان الرئيسي لمحطتي تخفيض الضغط ، وإضافة رائحة الغاز المعروفة بمنطقتي المحمودية وأبو قير، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري، فى تمام الساعة 11 مساء، الأمر الذي يترتب عليه إنبعاث رائحة غاز يشعر بها المناطق المحيطة.
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