اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 01:49 م
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ما هى علامات الإنهاك الحرارى وضربة الشمس وكيف يمكن الشعور ببرودة الجسم؟

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:52 م
ما هى علامات الإنهاك الحرارى وضربة الشمس وكيف يمكن الشعور ببرودة الجسم؟ كيفية الحفاظ على البرودة فى الجو الحار
كتبت أمل علام

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يحدث الإنهاك الحراري عندما ترتفع درجة الحرارة داخل الجسم على 37 درجة مئوية وتصل إلى 40 درجة مئوية، يؤدي هذا إلى انخفاض مستويات الماء والملح في الجسم، ما قد يتسبب في شعور الشخص بالغثيان والدوخة والعرق بغزارة.

أصدرت المملكة المتحدة تحذيرًا من الحرارة يغطي جميع أنحاء إنجلترا، وأيضًا في مصر، يقول خبراء الأرصاد الجوية إن هناك فرصة بنسبة 80% لتحطيم الرقم القياسي في المملكة المتحدة البالغ 38.7 درجة مئوية.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتبادل خبراء الصحة النصائح حول كيفية التأقلم حيث يحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن الأرواح قد تكون في خطر خلال الطقس الحار المتوقع أن يحطم الرقم القياسي.

من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 37 درجة مئوية في أجزاء من المملكة المتحدة، مع تحذير مكتب الأرصاد الجوية من "وضع خطير للغاية" حيث أصدر أول تحذير أحمر من الحرارة الشديدة.

قد تكون حرارة بريطانيا أكثر من دلهي والصحراء الكبرى، مع توقع الخبراء أن يصل الزئبق إلى 41 درجة مئوية - ضعف متوسط الصيف في المملكة المتحدة.

كيفية الحفاظ على البرودة في موجة الحر

ينصح الخبراء بتناول الماء البارد والسوائل، مع الاستحمام على مدار اليوم وتجنب المشي في وقت الذروة، مع تجنب ممارسة الرياضة أثناء النهار، وارتداء القبعة أثناء المشي في الشمس، مع الاهتمام بالفواكه المحتوية على الماء، بالإضافة الى تناول الخضروات الطازجة.

 


الجو الحار

كيفية التعامل مع حرارة الجسم

التخلص من حرارة الجسم

التغلب على الطقس الحار



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