ما علاقة المخدرات التخليقية بارتكاب الجرائم.. صندوق مكافحة الإدمان يجيب

كتب مدحت وهبة

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعى فى التوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة خاصة المخدرات التخليقية وتأثيرها على الصحة النفسية، وكذلك التأثير على الصحة الجسدية تحت عنوان " المخدرات التخليقية رحلتها قصيرة ما تسافرهاش".

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن المخدرات التخليقية "الشابو، الشادو، أيس، اسبيد، كريستال ميث" تسبب العديد من الأضرار على الصحة الجسدية والنفسية منها "الهلوسة والهذيان، الانفصال عن الواقع، الشعور بالاحتضار"، كما تسبب تليف خلايا المخ وتليف الكبد والفشل الكلوى وسكته دماغية وضعف المناعة والميل إلى العنف وارتكاب الجرائم.

ويأتي ذلك في الوقت الذى يستمر فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات ،حيث أن من ضمن المعتقدات الخاطئة لدى البعض، هى أن تعاطى المواد المخدرة يساعد على التركيز لفترات طويلة أو تنشيط الذاكرة أو تساعد على القدرة البدنية وغيرها من المفاهيم المغلوطة كما يقدم الخط الساخن للصندوق "16023" كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

ويواصل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى"16023" التابع لوزارة التضامن الاجتماعى تلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

ويتيح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ، أن خدمات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

ويتواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن ، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج، لافتا إلى أن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، والتى يصل عددها إلى "28 مستشفى ومركزا علاجيا متخصصا فى علاج الإدمان بـ 17 محافظة حتى الان حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية وفقا للمعايير الدولية