صندوق مكافحة الإدمان: المخدرات التخليقية تسبب الهلوسة والميل للعنف.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى "الفيس بوك" فيديو توعوى عن أضرار المخدرات التخليقية وتأثيرها على الصحة النفسية، وكذلك التأثير على الصحة الجسدية تحت عنوان " المخدرات التخليقية رحلتها قصيرة ما تسافرهاش".

وتسبب المخدرات التخليقية "الشابو، الشادو، أيس، اسبيد، كريستال ميث" العديد من الأضرار على الصحة الجسدية والنفسية منها "الهلوسة والهذيان، الانفصال عن الواقع، الشعور بالاحتضار "الموت"، كما تسبب تليف خلايا المخ وتليف الكبد والفشل الكلوى وسكته دماغية وضعف المناعة والميل إلى العنف وارتكاب الجرائم.