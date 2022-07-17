اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 01:36 م
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صندوق مكافحة الإدمان: المخدرات التخليقية تسبب الهلوسة والميل للعنف.. فيديو

الأحد، 17 يوليه 2022 01:24 م
صندوق مكافحة الإدمان: المخدرات التخليقية تسبب الهلوسة والميل للعنف.. فيديو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى
كتب ـ مدحت وهبة

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نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى "الفيس بوك" فيديو توعوى عن أضرار المخدرات التخليقية وتأثيرها على الصحة النفسية، وكذلك التأثير على الصحة الجسدية تحت عنوان " المخدرات التخليقية رحلتها قصيرة ما تسافرهاش".
 
وتسبب المخدرات التخليقية "الشابو، الشادو، أيس، اسبيد، كريستال ميث" العديد من الأضرار على الصحة الجسدية والنفسية منها "الهلوسة والهذيان، الانفصال عن الواقع، الشعور بالاحتضار "الموت"، كما تسبب تليف خلايا المخ وتليف الكبد والفشل الكلوى وسكته دماغية وضعف المناعة والميل إلى العنف وارتكاب الجرائم.
 
ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات ،حيث أن من ضمن المعتقدات الخاطئة لدى البعض، هى أن تعاطى المواد المخدرة يساعد على التركيز لفترات طويلة أو تنشيط الذاكرة أو تساعد على القدرة البدنية وغيرها من المفاهيم المغلوطة كما يقدم الخط الساخن للصندوق "16023" كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

 


صندوق مكافحة الإدمان

المخدرات التخليقية

مخدر الشابو

أضرار الشابو



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