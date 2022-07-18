لمرضى السكر.. نصائح لطهى الطعام بطريقة صحية

كتبت فاطمة خليل

يجب على مرضى السكري إعادة التفكير في طريقة تناول الطعام، وهذا يعنى اتباع نهج جديد في الطهى، حيث يمكنك الحصول على نكهات رائعة في الأطعمة دون إضافة الكثير من الدهون أو السعرات الحرارية أو الملح، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لطهى الطعام بطريقة صحية لمرضى السكر، بحسب موقع "health".

وبحسب الأطباء وخبراء التغذية فإن المطبخ الصديق لمرض السكري يبتعد عن قلى الأطعمة واللحوم، حيث أن القلي يضيف الكثير من الدهون والسعرات الحرارية إلى أي وجبة، لذا سيكون من الأفضل شوي طعامك أو خَبزه أو سلقه.

بدلاً من قلي الدجاج، على سبيل المثال، يمكنك خبزه في فتات الخبز دون أن تفقد أي نكهة أو قرمشة.

إذا كنت ترغب في طهى البصل أو الخضار، فاستخدم كميات صغيرة من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت الكانولا بدلاً من السمنة أو الزيوت النباتية.

اجعل هدفك هو ملء نصف طبقك بالخضروات في كل وجبة. قم بطهي الخضار في شوربة قليلة الصوديوم وقليلة الدسم للحصول على نكهة مضافة قليلة، ثم قم بتتبيلها بعصير الليمون والأعشاب بدلاً من الملح أو صلصات الجبن.

إليك بعض النصائح الأخرى:

-عند تقديم السمك ، أضف عصير الليمون أو الليمون بدلاً من الزبدة أو الصلصات الثقيلة.

لتقليل الملح أكثر ، اغسل الفاصوليا والخضروات المعلبة قبل طهيها.

عند طهي الدجاج أو الديك الرومي، يمكنك تقليل الدهون والسعرات الحرارية عن طريق إزالة الجلد ببساطة.

احصل على المزيد من الألياف والفيتامينات عن طريق اختيار المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والأرز البني بدلاً من الأنواع البيضاء، والخبز والحبوب الكاملة.

خذ الأمور بسهولة بالنسبة للحوم الحمراء لا تفرط في تناول كميات كبيرة منها وتناولها بكمية قليلة ثلاث مرات في الأسبوع.

يمكنك استبدال البروتينات قليلة الدسم في وصفاتك المفضلة جرب الديك الرومي المفروم بدلاً من اللحم المفروم.

إذا صنعت الحساء فقم بتبريده حتى تتمكن من إزالة الدهون بسهولة قبل تقديمه.

تكون أبسط طريقة لجعل وجبة أكثر صحية هي تناول كميات أقل من الطعام.