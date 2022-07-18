لليوم الثاني.. الإنقاذ النهرى يواصل البحث عن جثمان شاب لقي مصرعه غرقا ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تواصل قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، لليوم الثاني على التوالي، جهودها لانتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أثناء العمل في تكريك النيل، وسط تواجد أسرته وأقاربه بمكان البحث، مناشدين بسرعة انتشاله لتشييعه لمثواه الأخير، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بمصرع شاب غرقا خلال أعمال تكريك نهر النيل بقرية ورورة دائرة مركز بنها.



على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، كما انتقلت شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو "محمد إ"، 24 سنة، عامل، ومقيم المنزلة مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، بالعمل في تكريك نهر النيل بمنطقة كوبرى عثمان الشهير بكوبرى الفحص انزلقت قدماه وجرفته المياه ، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على الجثمان، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.













