اليوم السابع
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لعشاق رحلات الصحراء والمحميات.. 5 أشياء لا تذهب رحلتك بدونها

الإثنين، 18 يوليه 2022 09:00 ص
لعشاق رحلات الصحراء والمحميات.. 5 أشياء لا تذهب رحلتك بدونها محمية وادى الجمال
كتبت ـ منال العيسوى

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إن كنت من عشاق الرحلات البيئية وسط الصحراء ومن هواة القيام برحلة بالدراجة، لاستكشاف منطقة وادي الجمال الرائعة، ضمن برنامج سياحة بيئية لمحمية وادي الجمال، سنقدم لك خلال هذا التقرير الأدوات التي تحتاجها لتقوم بتجربة مثيرة.
 
في البداية، ستحتاج في رحلتك لارتداء أحذية رياضية، أو أحذية مخصصة للمشي مسافات طويلة.
 
ولا بد أن تأخذ معك نظارة شمس، وأحد أنواع الكريم الواقي من الشمس، وكاب أو غطاء لحماية رأسك من درجة الحرارة العالية.
 
خلال هذا النوع من الرحلات لا تأخذ معك أغراضا كثيرة، ولكن عليك فقط أخذ حقيبة تحمل على الظهر، كما يمكنك أخذ عصا لمساعدتك على التسلق.
 
وخلال رحلتك، يجب أن يصطحبك دليل يجيد معرفة الطرقات في الوادى، ويستحب أن يكون من سكان المجتمع البدوي المحلي من العبابدة، فالطريق يصل طوله حوالى 8 كم، ويستغرق حوالى 3 ساعات من المشي، وقد تزيد الفترة كلما توقفت للاستمتاع بالمناظر الطبيعية.
 

البيئة

تغير المناخ

الرحلات البيئية

رحلات الصحراء



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