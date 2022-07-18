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لافروف: أوكرانيا ورعاتها الغربيون يفبركون عمليات درامية دموية لشيطنة روسيا

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:39 ص
لافروف: أوكرانيا ورعاتها الغربيون يفبركون عمليات درامية دموية لشيطنة روسيا لافروف
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن نظام أوكرانيا ورعاته الغربيين يفبركون عمليات درامية دموية لشيطنة روسيا في نظر المجتمع الدولي، ردا على خسارتهم في الميدان، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الروسي إنه بعد الخسارة في ساحة المعركة، لا يتردد النظام الأوكراني ورعاته الغربيون في تقديم أعمال درامية دموية لتشويه صورة بلادنا أمام الرأي العام الدولي.

وتابع وزير الخارجية الروسي: لقد فعلوا ذلك في بوتشا، وماريوبول، وكراماتورسك وكريمنتشوك، موضحا أن وزارة الدفاع الروسية تحذر بشكل دائم من حوادث جديدة مفبركة من هذا القبيل.

 


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