اليوم السابع
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قوات لوجانسك تعلن تحرير مدينة سيفيرسك من الجيش الأوكراني

الإثنين، 18 يوليه 2022 07:15 م
قوات لوجانسك تعلن تحرير مدينة سيفيرسك من الجيش الأوكراني قوات لوجانسك
وكالات

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أعلن مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوجانسك الشعبية فيتالي كيسيليوفف، أن قوات لوجانسك حررت مدينة سيفيرسك من قوات كييف، وفلول الكتائب النازية الموالية لها.

وأعرب كيسيليوف عن أمله في فرض السيطرة عن سوليدار الواقعة على بعد 15 كيلومترا من باخموت في غضون أيام قليلة.

وتقع سيفيرسك على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من ليسيتشانسك، وقد تم السيطرة عليها سابقا من قبل القوات الروسية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 11 ألف نسمة تقع على مفترق طرق يؤدي جنوبا إلى باخموت، وهي مركز نقل مهم، وإلى الغرب، إلى كراماتورسك.

 


قوات لوجانسك

لوجانسك

الجيش الأوكراني

اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكراني



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