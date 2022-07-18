قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الإرهاب والفن التشكيلي.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية.



وفى هذا الصدد عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المدرسة التجريدية في الفن التشكيلي"، وأوضح الدكتور أحمد جمال أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، تعريف المدرسة التجريدية للفن التشكيلي والهدف منها، وهى من المدارس المتقدمة في الفن وأحد فنون القرن العشرين والتجريد عكس التشخيص، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى وألقى قصيدة بعنوان" الخروج من المنفى"، وأعد القصر عرض إنشاد ديني بعنوان"كل القلوب إلى الحبيب تميل" للمنشد ناصر الأنصاري.



وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "الإرهاب مرض العصر" للشيخ محمد على، وأوضح تعريف الإرهاب وكيف يكون الإرهاب مرض العصر ومرض خطير وأضراره على المجتمعات، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة "مفهوم الشعر عند الشعراء" وتحدث سيد صدقى عن مفهوم الشعر قديما وحديثا وبعض سماته وأغراضه ومفهوم الشعر عند الشعراء، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة "السندباد"، كما أعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر عبدالرحمن محمد وألقى قصيدة شعرية بعنوان"عن أبويا".



فيما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "أسوان الطيبة والجمال" وتحدثت وردة حسن عن مدينة أسوان من أهم المدن السياحية بسبب مناظرها الخلابة والمعابد الفرعونية ومعالم أسوان السياحية والفنادق المطلة على النيل والتي تتميز ديكوراتها بالكلاسيكية وجمال وطيبة أهلها وجمال ملامح أهل النوبة وجمال ابتسامتهم وتركيبة سكانها والمناخ فى مدينة أسوان، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "علمني ابني الصغير" تأليف عبد الله مرشدي قدمتها بسمة مغربي، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة أعمال فنية عمل أشكال مبتكرة من الزلط تنفيذ حجاجية خيري، فيما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة أشغال يدوية نفذتها نجوي أبوالفضل، ونفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية بالألوان الفلومستر تنفيذ نجوى النبوى.







قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الإرهاب والفن التشكيلي (1)



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الإرهاب والفن التشكيلي (2)



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الإرهاب والفن التشكيلي (3)









