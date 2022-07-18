قصر ثقافة أرمنت يناقش "الأدب الروائى ونشأته" ونشأة القصة القصيرة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك برعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"الأدب الروائى ونشأته" وأوضح الدكتور النوبى عبد الراضى تعريف الأدب الروائى ونشأته.

كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "نشأة القصة القصيرة ومميزاتها" وأوضح أحمد محمد نشأة القصة القصيرة ومميزاتها ومكوناتها، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "النص الأدبي المعاصر ومفردات الحداثة"، وأوضح أحمد العراقي مفهوم الحداثة وكيف يتأثر الأدب بالحداثة وتأثير الحداثة على الشعر، وأعد القصر أمسية شعرية للشاعر والمنشد يحيى بحر وألقى قصيدة بعنوان "أنا وداعي الخير يجذبني"، وأعد القصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي وألقى قصيدة بعنوان "خميس"، بجانب ذلك أعد القصر عرض إنشاد ديني للمنشد ناصر الأنصاري وألقى قصيدة بعنوان "قصدت باب الرجا".

فيما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة بعنوان "شهاوي السنين"، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي بعنوان "الكيس المسحور الراين" تأليف محمد الزرقاني ألقتها إبتسام مغربي، وأعدت ورشة حكي قصة بعنوان "نساء صغيرات" تأليف صوفي عبد الله، ألقتها وردة حسن.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية بعنوان" لم عزالك" للشاعر حسن مغربي، وأقامت المكتبة أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر وألقى قصيدة بعنوان "أنا لو اغناء من حقيقى حالي"، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي بعنوان"الرخ العملاق" سردتها مني بعيش، وأقامت المكتبة دوري ثقافي للأطفال أسئلة في المعلومات العامة إدارته أسماء محمد خليل، وكذلك أعد المركز الحضري دورى ثقافي لأطفال القرية أسئلة في المعلومات العامة إدارة ممدوح محمد، كما أعد المركز عرض مسرح العرائس بعنوان"العيد" أداء عوض الله محمد، فيما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة صلصال نفذتها ولاء جابر، كما نفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر" سمكة القرش" تنفيذ محمد خالد.



قصر ثقافة أرمنت يناقش الأدب الروائى ونشأته ونشأة القصة القصيرة (1)



قصر ثقافة أرمنت يناقش الأدب الروائى ونشأته ونشأة القصة القصيرة (2)



قصر ثقافة أرمنت يناقش الأدب الروائى ونشأته ونشأة القصة القصيرة (3)



قصر ثقافة أرمنت يناقش الأدب الروائى ونشأته ونشأة القصة القصيرة (4)



قصر ثقافة أرمنت يناقش الأدب الروائى ونشأته ونشأة القصة القصيرة (5)









