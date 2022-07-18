فوائد الجرجير لصحتك.. يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة

كتبت نهير عبد النبى

الجرجير واحد من أفضل أنواع الخضراوات الورقية التي ينصح بتناولها دائما حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم والمناعة كما له فوائد مذهلة لصحة البشرة والشعر.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد الجرجير هي:

-يحتوي الجرجير على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما قد يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري والسرطان وأمراض القلب.

-يحتوي الجرجير على مركبات قوية مضادة للسرطان تسمى isothiocyanates والتي ثبت أنها تقي من عدة أنواع من السرطان.

-الجرجير هو جزء من عائلة الخضروات الصليبية، و قد يفيد النظام الغذائي الغني بالخضروات الصليبية صحة القلب ويحميه من الجلطات.

-يحتوي الجرجير أيضًا على النترات الغذائية ، التي تعزز صحة الأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهاب وتقليل صلابة وسمك الأوعية الدموية .

-يحتوي الجرجير على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام ، بما في ذلك أكثر من 100٪ من RDI لفيتامين K.

-الجرجير مصدر جيد لفيتامين سي ، الذي يعزز نظام المناعة الصحي ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

الجرجير من الخضراوات ذات القيمة الغذائية العالية التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع مقابل عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية ، مما قد يساعد في إنقاص الوزن.

-يحتوي الجرجير على الكاروتينات اللوتين والزياكسانثين الضرورية لصحة العين. يعتبر الجرجير أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين سي ، والذي قد يحمي من إعتام عدسة العين.

-لتطويل الشعر وكثافته ينصح دائما بتناول الجرجير فهو يحتوى على نسبة عاليه من الخصائص والفيتامينتات التي تساعد على نمو الشعر وطوله .

-يحتوى الجرجير أيضا على بعض الخصائص التي تعمل على ترطيب البشرة ونضارتها.