"عاهة مستديمة وإصابات بالغة".. ضحايا حادث "مصطفى هريدى" يطالبون بحقهم

كتب أحمد الجعفرى

توافد منذ قليل عدد من مصابى حادث تصادم "الشيخ زايد" على محكمة الجنح لحضور أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدى، المتهم فى الواقعة.

ولم يظهر الفنان مصطفى هريدى حتى الآن بمقر المحكمة لحضور الجلسة.

وتحدث عدد من الضحايا ل"اليوم السابع"، مؤكدين على مطالبهم بعودة حقوقهم، خاصة بعد الإصابات البالغة التى لحقت بهم، وإصابة البعض منهم بعاهة مستديمة.

وتنطلق بعد قليل أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدى فى اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ بعدما صدمهم بسيارته فى مدينة الشيخ زايد.