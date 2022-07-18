طلاب هندسة جامعة حلوان يقدمون مشروع تخرج يهتم بالأطفال ذوي الهمم.. فيديو

كتب محمد صبحى

قدم طلاب كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان مشروع تخرج مختلف يهتم بالأطفال ذوي الهمم "مرضى التوحد" حيث حاول الطلاب من خلال مشروع تخرجهم تقديم نظام يعمل على تقليل العبء على أولياء الأمور ومحاولة إكساب الطفل مهارات جديدة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة هنسوقلك التي تنظمها كلية الهندسة بحلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة، والدكتور كريم همام رائد اسرة من اجل مصر وياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، ومسئول الأسرة وصاحب فكرة مبادرة هنسوقلك.

وقدم الطلاب تصميم لروبوت بحيث يجعل الطفل ينجذب إليه دائما لكي يحاول التعلم منه، ويقوم الروبوت بتقديم برامج تعليمية كثيرة متضمنة الأرقام والحروف الانجليزية والعربية، لكي يتعلمها الطفل، كذلك يوجد بالروبوت العاب كثيرة تعتمد علي الحركة تجذب الطفل وتجعله يشارك بحماس.

يذكر أن الطلاب المشاركين بالمشروع هم انطون كامل ابراهيم، ماري فخري رشدي، أحمد طارق احمد، علا عبدالله محمد، احمد علاء وهبة، ويشرف على المشروع الدكتورة إيمان فاروق .