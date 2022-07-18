طقس الخليج.. غائم ورطب بالسعودية والإمارات وحار فى الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى



طقس السعودية حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 18 يوليو 2022، فى السطور التالية:-

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي). و يستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على اجزاء من منطقتي الشرقية والرياض كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والجنوبي

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصةً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

و أوضح المركز في بيانه اليومي ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:31 والمد الثاني عند الساعة 04:31 و الجزر الأول عند الساعة 10:36 و الجزر الثاني عند الساعة 22:24.

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب أحياناً و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:18 و المد الثاني عند الساعة 01: 36 و الجزر الأول عند الساعة 19:46 والجزر الثاني عند الساعة 07:25.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 33 75 35 دبي 43 32 80 40 الشارقة 43 32 85 40 عجمان 38 32 85 35 أم القيوين 39 30 80 45 رأس الخيمة 42 31 85 40 الفجيرة 36 31 80 35 العين 40 32 80 25 ليوا 42 34 55 20 الرويس 39 31 75 25 السلع 38 31 80 25 دلما 36 32 80 40 طنب الكبرى 33 31 85 45 طنب الصغرى 33 31 85 45 أبو موسى 33 31 80 35 -مل-

طقس الكويت



أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، أن طقس اليوم حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار العالق، خلال الليل.

أما نهارًا فهو شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة ... درجة الحرارة الصغرى: 32 °ﻡ

طقس البحرين



أوضحت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم بالمملكة حار ورطب أحياناً مع بعض السحب.

أما الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين .

وأشارت النشرة إلى أن درجة الحرارة العظمى 43 م درجة الحرارة الصغرى 32 م

والرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 30%