ضبط راكب بحوزته طبنجة وطائرات ونظارات تصوير وكاميرا على هيئة دبوس

كتب أحمد مصطفى

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته طبنجة وطائرتين ونظارة مزودين بكاميرات تصوير ونظارة ميدان وشرائط لعقار الترامادول المخدر، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة المهندسة اميرة إسماعيل مأمور الجمرك والتي تلاحظ لها وجود طبنجة وسط الملابس بأحد الحقائب.

وقام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف محمد مصطفى إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط طبنجة واثنين خزنة خاصتين بها، واثنين طائرة مزودين بكاميرات تصوير بالريموتات الخاصة بها و٢٥ ريشة إضافية خاصة بالطائرتين وكاميرا مراقبة علي شكل دبوس جاكيت ونظارة شمسية مزودة بكاميرا للتصوير و نظارة ميدان.

وأمر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذى أحال الراكب إلى النيابة المختصة.